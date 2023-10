Kierowca BMW jechał na cudzych tablicach. Mieszkańcowi Góry grozi 5 lat więzienia Dariusz Staniszewski

O tym, że używanie tablicy rejestracyjnej nieprzypisanej do pojazdu, na którym ją umieszczono stanowi przestępstwo przekonał się 29-letni mieszkaniec Góry. To nowy przepis karny, który wszedł w życie 1 października 2023 roku. Teraz mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.