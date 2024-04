Kopacz, Bryłka i kto jeszcze? Pierwsze nazwiska jedynki do Parlamentu Europlarlamentu

„Jedynki" list wyborczych do Parlamentu Europejskiego w Wielkopolsce

52 reprezentantów do Parlamentu Europejskiego wybierzemy w niedzielę 9 czerwca 2024 roku. Będzie to ostatni dzień z ogłoszonego dla całej Unii Europejskiej terminu. Mieszkańcy Leszna i Wielkopolski wybiorą 5 przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.