Pierwsza sesja po długim weekendzie. Nowa rada gminy Krzemieniewo zbierze się majówce 2024 roku

Do Rady Gminy Krzemieniewo weszli:

W niedzielę 7 kwietnia 2024 roku wyborczynie i wyborcy gminy Krzemieniewo wybrali 15 osób, które przez pięć lat będą decydowały o tym, co dzieje się w gminie. Po raz drugi włodarzem gminy został Radosław Sobecki , który zebrał 1 985 głosów. Wójt w pierwszej turze pokonał Michała Michalskiego z 1 499 głosami.

R. Sobecki do rady gminy wprowadził siedem osób. Oznacza to, że nie będą mogli samodzielnie zarządzać gminą Krzemieniewo. Do tego potrzeba jeszcze jednego głosu w gminie.