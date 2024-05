Kosmiczna przygoda z dziećmi w roli głównej. Nowe dekoracje stanęły w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie

Nowa akcja biblioteki w Lesznie

Akcja pod nazwą „Tata też czyta" to nowy pomysł miejskiej biblioteki Publicznej w Lesznie. Chodzi w niej o to, aby zachęcić ojców do spędzania z dziećmi czasu przy książkach i czytania. Zebrane w bibliotece maluchy mogły posłuchać bajki czytanej przez dziennikarza Filipa Wybieralskiego i Jakuba Urbaniaka znanego lepiej pod pseudonimem Podziarany Tata.