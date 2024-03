Biskup dał zgodę. Wkrótce ruszy nowe przedszkole w Wilkowicach prowadzone przez katolicką fundację Siewca

W w samym centrum Wilkowic budowane jest nowe przedszkole. Placówka będzie prowadzona przez katolicką fundację „Siewca", a pieniądze na budowę przedszkola wyłożyła wilkowicka firma Fogo. Zanim doszło do budowy przedszkola, to gmina Lipno którą kieruje Łukasz Litka wymieniła się gruntem z firmą Fogo, za której pieniądze budowane jest przedszkole. Fogo dostało atrakcyjną działkę w centrum Wilkowica, a w zamian przekazało gminie działkę w gorszym położeniu i około 500 000 złotych.

Czy gmina zabezpieczyła się przed tym, że przedszkole zostanie zamknięte. Co wtedy będzie z dziećmi chodzącymi do przedszkola? To nie jest wcale czarny scenariusz, ale rozważanie tego co może się wydarzyć za rok lub dwa - pytał się mieszkaniec Wilkowic.