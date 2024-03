Leszno w ogonie samorządów. Szefowa ministerstwa edukacji zdumiona brakiem podwyżek dla nauczycieli w Lesznie.

Nauczycielki i nauczyciele w Lesznie czekają na podwyżki zapowiedziane przez rząd Donalda Tuska i ministerstwo edukacji narodowej. Miał tym zająć się samorząd Leszna, ale jeszcze tego nie zrobił. Zarządzający miastem Łukasz Borowiak przekonuje, że subwencja przekazana na ten cel jest niewystarczająca i brakuje 18 000 000 złotych. Właśnie temat podwyżek dla nauczycielek i nauczycieli był jednym z powodów przyjazdu do Leszna Barbary Nowackiej, szefowej resorty ministerstwa edukacji narodowej.

Leszno jest samorządem, który nie poradził sobie z wypłatą wynagrodzeń. To zdumiewające, że akurat Leszno nie dało rady. Ponad 88 procent samorządów już wypłaciło, a Leszno należy do tego wąskiego grona, gdzie nie było jeszcze wypłat. Zapowiadane jest to na koniec marca. Namawiam do sprawnych działań, bo nauczycielkom i nauczycielom te pieniądze się należą. Mam nadzieję, że pieniądze zostaną wypłacone, i już nigdy tak się nie zdarzy, że Leszno będzie w ogonie wypłacania podwyżek - mówiła Barbara Nowacka, ministra odpowiadająca za resort edukacji narodowej.