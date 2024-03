Odświeżone sale sportowe w lI Liecum Ogólnokształcącym w Lesznie. Uczniowie na to czekali

Prace w II LO są dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja ostatniego zadania ma potrwać do końca 2024 roku.

Modernizacja sali sportowej była bardzo oczekiwana. To kolejny etap prac w II LO. Wcześniej odnowiono między innymi szkolną aulę.

W czasie tegorocznego remontu w dużej sali gimnastycznej wymieniono oświetlenie na energooszczędne-ledowe, zainstalowano również kraty bezpieczeństwa do lamp. Dodatkowo odnowiono parkiet oraz drabinki w salach gimnastycznych, co znacząco poprawiło warunki do uprawiania sportu przez uczniów – informuje Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta w Lesznie.