Łukasz Borowiak w obronie Fogo Unii Leszno. Chodzi o skecz na gali PGE Ekstraligi

List prezydenta Leszna do władz PGE Ekstraligi

Do sytuacji, która wywołała oburzenie prezydenta Leszna doszło na Gali PGE Ekstraligi 2023. Podczas imprezy zaintonowano kibolską przyśpiewkę ze słowami „Unia Leszno to nie jest polski klub.” Oburzyło to prezydenta Leszna. Łukasz Borowiak napisał list otwarty do władz PGE Ekstarligi.

Dariusz Staniszewski