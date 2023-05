Nagi mężczyzna z Leszna chciał zgwałcić kobietę. Sąd wydał wyrok - trafi na 10 lat do więzienia

Kara dziesięciu lat więzienia za próbę gwałtu dla mężczyzny jest sprawiedliwa. Trzeba pamiętać, że działał on w warunkach recydywy. W pozostałym zakresie będziemy zastanawiali się nad apelacją. Chodzi o wysokość zadośćuczynienia, które jest dużo niższe niż to, o które wnioskował prokurator, i karę za posiadanie narkotyków. Prokuratura zwróciła się do sądu o pisemne uzasadnienie wyroku - wyjaśnia Lidia Tkaczyszyn.