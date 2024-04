Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie złapali oszusta, który wyłudził ogromne pieniądze Dariusz Staniszewski

Pod koniec 2023 roku do Komendy Miejskiej Policji w Lesznie zaczęły docierać zgłoszenia o oszustwach przy sprzedaży urządzeń wykorzystywanych w medycynie estetycznej. Chodzi między innymi o lasery, urządzenia do regeneracji skóry i mięśni lub redukcji tkanki tłuszczowej. Na konto sprzedawcy-oszusta wpłacano od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, a klientami były osoby nie tylko z Polski. Podejrzany został zatrzymany przez mundurowych z Leszna. Grozi mu surowa kara.