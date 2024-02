Nie zdaje co drugi. Słabe wyniki na egzaminach dla kierowców w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego Lesznie

WORD podał informacje dotyczące zdawalności egzaminów w Lesznie

Mamy wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy w 2023 roku. Okazuje się, że egzamin praktyczny i teoretyczny zdaje tylko co druga osoba. Na egzaminie teoretycznym najlepiej poszło zdającym na kategorię A zdało 72 procent, najgorzej poszło podchodzącym do egzaminu na kategorię B1, który zdało 27 procent.

Egzamin praktyczny, podobnie jak teoretyczny zdał w 2023 roku co drugi kursant lub kursantka. Średnia ze wszystkich kategorii nie przekroczyła 50 procent. Najlepiej poszło podchodzącym do egzaminu na kategorię A2 zdało go niecałe 83 procent podchodzących, a najsłabiej podchodzącym do praktycznego egzaminu na kategorię B, który zdało trochę ponad 43 procent.