Nowa książka o Janie Metzigu. Prezentacja książki w Leszczyńskiej Galerii Książki w Lesznie Dariusz Staniszewski

„Z Janem Metzigiem jest jak z yeti, wszyscy o nim mówią, a nikt go nie czytał. Trzeba to zmienić” mówił regionalista Marcin Blaszkowski podczas prezentacji książki Janiny Małgorzaty Halec „Doktor Johann Christian Heinrich Metzig. Przyjaciel Polaków. Opowieść o życiu”. Prezentacja książki miała miejsce we wtorek- 16 stycznia 2024 roku w Leszczyńskiej Galerii Książki, a jej prezentacja inauguruje obchody Roku Jana Metziga w Lesznie.