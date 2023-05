Mur zabytkowego lapidarium w Lesznie znów wymaga remontu

Problem tego muru to sprawa sięgająca wielu lat wstecz. Krystaliczna iniekcja zastosowana około 2007 roku była wykonana w sposób nazwijmy to ,,budżetowy'' . Zmieniono procedurę opatentowaną za granicą na tańszą i opartą na innych materiałach. Mur jest bardzo nasycony wilgocią i nie ma jak oddychać. Dodatkowo przylega do niego chodnik i ulica. Kryty jest też dwuspadowym daszkiem, który odprowadza wodę prosto pod mur – wylicza Maciej Urban.