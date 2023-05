To była osobista opowieść o Lesznie, którego już nie ma. Spotkanie z poetą Romanem Chojnackim w Galerii Książki w Lesznie

Roman Chojnacki i "Gołąb cukrowy" - historia o Lesznie lat 60

Pamiętam, gdy w 1970 roku mama wróciła po całym dniu pracy i mówiła o świetnym przemówieniu pierwszego sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki, które było powodem protestów i masakry na Wybrzeżu. Powiedziałem wtedy, że to było ostatnie przemówienie Gomułki. To ja, 16 letni chłopak miałem wtedy rację - opowiadał Roman Chojnacki.

Roman Chojnacki w książce rozlicza się ze swoją rodzinną przeszłością. Ojciec autora książki zajmował kierownicze stanowiska w aparacie bezpieczeństwa publicznego w Lesznie, a matka pracowała w aparacie partyjnym. Rodzinne rozrachunki są tłem do podroży w czasie - do Leszna lat 60. Spotykamy w niej ludzi, których już nie ma, a ulice nie przypominają tych, które znamy z codziennych spacerów po mieście.

Moim grzechem było to, że ja za Polską nie tęskniłem. Gdy dotarliśmy do Kanady, to zerwaliśmy kontakty z Polską. Jest jednak w człowieku coś, co zostaje, i wróciłem - dodaje R. Chojnacki, kontynuując - Czy Polska jest europejska? Myślę, że jest wschodnia.

Może pozostało w nas coś z homo sovietikusa - zauważył jeden z słuchaczy spotkania.

Roman Chojnacki jest autorem nie tylko "Gołębia cukrowego", bo wcześniej wydał dziesięć tomików poezji. Poeta przyznał, że nigdy nie przywiązywał uwagi do ocen literackich krytyków, bo "co one mnie obchodzą".