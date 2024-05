Odwiedziliśmy targowisko na Holederskiej w Lesznie. Ile zapłacimy na stoiskach? Michał Wiśniewski

Jak co sobotę targowisko przy Holenderskiej w Lesznie przeżywa oblężenie. Zajrzeliśmy tam dziś a aparatem, by podejrzeć ceny, głównie na stoiskach warzywnych. Ceny ściągają w to miejsce klientów z całego miasta i nie tylko. Tak jest już od lat.