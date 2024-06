Przegląd prasy z tygodnia 9.06.2024. Co działo się w Lesznie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W sobotę i niedzielę 8 i 8 czerwca 2024 w Lesznie odbywa się Ogólnopolski Zlot Os organizowany przez Grupę przyjaciół Miłośników Skuterów OSA. Zlot zabytkowych skuterów produkowanych w Warszawskiej Fabryce Motocykli ściągnął do Leszna około 30 maszyn z całej Polski

Za dwa tygodnie ruszą w Lesznie pokazy lotnicze Antodotum Airshow 2024. Mieszkańcy okolic lotniska w Lesznie odbierają specjalne wjazdówki do swoich domów na czas zbliżających się pokazów lotniczych Antidotum Airshow 2024 w Lesznie. Poza mieszkańcami, osobowami z wjazdówkami i służbami w okolice lotniska w czasie pokazów w Lesznie nie wjedzie nikt nieuprawniony. To duża zmiana organizazycyjna związana z parkowaniem kilkudziesięciu tysięcy aut.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Na ulicy Wolińskiej w Lesznie trwa malowanie oznakowanie poziomego. Droga jest gotowa po trwającej trzy miesiące modernizacji. Kierowcy w Lesznie czekają na jej otwarcie. Ma to nastąpić właśnie po wymalowaniu pasów na całym odcinku.

Prosto z Londynów przyjechał na rowerze do Leszna Mikołaj Nawłatyn. Od 10 lat chłopak na co dzień pracuje jako menadżer, a rowerem jedzie w akcji charytatywnej dla ukraińskich sierot. W Lesznie dołączył do niego wuja Stanisław z Lublina.