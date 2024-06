Kaplica leśna w Boszkowie działa od lat. Kiedy odbywają się msze święte nad jeziorem Dominickim?

Leśna kaplica w Boszkowie - miejsce, które trzeba odwiedzić

Kaplica w Boszkowie mieści się w tak zwanym lesie ujazdowskim. By do niej dojść, wystarczy zejść z Dominickiej w stronę Źródlanej albo od strony wjazdu z Włoszakowic skręcić w lewo przed rozwidleniem na Dominicką i Dworcową.

Msze w Boszkowie w jedynej takiej kaplicy w lesie

To urokliwe miejsce ma swój klimat i co niedziela po godzinie 10.15 odbywają się w Boszkowie plenerowe msze święte .

Jerzy Sowijak - stworzył rzeźby w Boszkowie, teraz je konserwuje

Te rzeźby pochodzą z przełomu 1995 i 1996 roku. Hubert był rzeźbą wykonaną z czubka tej samej topoli, z której wykonałem Dudziarza w Bukówcu Górnym. Z tego jednego kloca wyszły dwie rzeźby, ale jak widać ten czubek był już naruszony przez drobne robaki, które ujawniły się dopiero po zamontowaniu Huberta w kaplicy. Do tego dołożyły się dzięcioły i warunki w leśnej kaplicy. Nie udało się jej uratować – przyznaje Jerzy Sowijak, autor rzeźb znany w regionie.

Artysta skupia się na cyklicznej konserwacji ocalałych drewnianych elementów.

Prace wykonuję co kilka lat. Kapliczka „Matka Boska Wieleńska” to drzewo topolowe. Muszę zabezpieczyć drewno i opóźnić pewne naturalne procesy jego degradacji. Zatrzymać się ich nie da. To natura – mówi Jerzy Sowijak.

Rzeźba Chrystusa Frasobliwego w leśnej kaplicy w Boszkowie na razie jest w dobrej kondycji.

Kaplicę w Boszkowie ufundowali Jadwiga i Jan Biegańscy z Ujazdowa. Powstała z inicjatywy księdza Andrzeja Błaszaka w 1988 roku.