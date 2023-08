Kto nie próbował tych kultowych smaków Leszna? Bułki z pieczarkami, pierogi z baru Alicja, frytki z Kogucika, czy tosty ze Zbyhala

Kto z nas nie próbował frykasów w jedny z wielu leszczyńskich lokali sprzed lat? Część z nich wciąż działa i serwuje dania, którymi rozkochali podniebienia mieszkańców Leszna. Gdy zapytaliśmy czytelników o kultowe smaki Leszna odzew na facebooku był ogromy. Okazuje się, że bardzo wiele osób ma ogromny sentyment do tej lokalnej kuchni.

Pyszne smaki w Lesznie, co wspominacie i uwielbiacie?

Frytki, tosty i rurki, ale to nie wszystko

Ten specjał z minionych lat był też serwowany w kilku innych miejscach - w Żarciku niedaleko Placu Komeńskiego, czy w okienku przy blokach na Przylesiu - niedaleko II LO. Funkcjonowała tam mała gastromia działałająca w latach 80-tych. Odwiedzał ją prawie każdy, kto chodził do zoo, albo na lodowisko.

Kultowe tosty ze Zbyhala, robią je do dziś

Tosty ze Zbyhala to już legendarny znak firmowy Leszna. Pieczywo z autorskim miksem pieczarek i ser z obowiązkowym keczupem i ogórkiem – któż choć raz nie sięgnął po ten smakołyk. Do dziś jest dostępny w niezmienionej formie. Zbyhal miał w swojej ofercie też specyficznie serwowanego kebaba jeszcze przez falą tureckich lokali, czy wegetkę.

Sajgonki z Sajgonu

Choć to kuchnia orientalna to ten bar na dobre wpisał się w mapę Leszna. Sajgon przy Narutowicza obok dawnego Intermarche. Tamtejsze sajgonki są doskonale znane i chętnie zamawiane, a kiedyś nawet były powodem ,,skoku'' na bar mieszczący się wówczas jeszcze w mobilnym baraku. Złodzieje ukradli właśnie cały zapas sajgonek przygotowanych do smażenia na kolejny dzień. Trudno o lepszą rekomendację.