Pijany kierowca jechał slalomem demolując znaki drogowe. Wszystko to, działo się na drodze z Leszna do Wschowy

Pijany kierowca na drodze Leszno - Wschowa

Kierowcę BMW, który na trasie z Leszna do Wschowy nie mógł utrzymać prawidłowego toru jazdy i niszczył znaki drogowe, zarejestrował jadący za nim inny kierowca. Świadek zachował zimną krew, mrugając światłami i trąbiąc spowodował, że BMW zatrzymało się we Wschowie. Wtedy mężczyzna podbiegł do auta i zabrał kluczyki ze stacyjki, a na końcu wezwał patrol policji.