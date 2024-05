Prasówka z Leszna 22.05.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Brak opadów i wysokie temperatury w Lesznie wzmagają zagrożenie pożarowe. We wtorek 21 maja 2024 strażacy gasili już pożar nieużytków w Lesznie niedaleko ulicy Wilkowickiej. Ogień zbliżał się do ciepłociągu MPEC. Po południu zapaliły się także trawy niedaleko lasu przy trasie z Bukówca Górnego do Włoszakowic. Nadleśnictwo Karczma Borowa w Lesznie apeluje o ostrożność.

Ciężki sprzęt pojawił się na placu budowy zakładu pianki poliuretanowej w Maryszewicach koło Leszna w drugiej połowie maja 2024. Teren nowej inwestycji graniczy z dzielnicą domów jednorodzinnych na Zatorzu w Lesznie. Część mieszkańców protestowała przeciw budowie. Niemiecki inwestor stawia zakład za ponad 35 milionów euro. Będzie produkował piankę wykorzystywaną w branży meblarskiej.

Gniezno wraca do normalności po tym, co przeżyliśmy w poniedziałek, 20 maja. Wielu z nas na długo zapamięta to, co działo się przez tak krótki czas, a wywołało tak duże konsekwencje.

Zarośnięte ławki, wszechobecne chwasty, pozarastane kwietniki i krzewy zasłaniające widoczność kierowcom – tak wygląda wiele miejsc w Lesznie. Mieszkańcy wprost wskazują na zaniedbania ze strony Miejskiego Zakładu Zieleni. ,,Tak źle wyglądającego miasta nie ma w całej Polsce'' - mówią. MZZ odpowiada, że nie ma sobie nic do zarzucenia i kosi tam,,,gdzie to niezbędne''.