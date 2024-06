Zginęło dwóch mężczyzn. Tragiczny wypadek drogowy w pobliżu Jutrosina w powiecie rawickim

Śmiertelny wypadek przed Jutrosinem w powiecie rawickim

Do śmiertelnego wypadku na drodze przed Jutrosinem w powiecie rawickim doszło około 10.30 rano. Okoliczności tragedii, w której na miejscu zginęli dwaj Mołdawianie nie są znane. Zanim do wypadku przybyły służby, to wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.