Początek sezonu 2024 w Boszkowie. Na razie spokojnie i bez tłumów Michał Wiśniewski

Od czerwca rozpoczyna się letni sezon w Boszkowie nad jeziorem Dominickim. Popularne letnisko w tym roku na początku czerwca na jest oblegane tak tłumie jak przed rokiem, ale ma na to z pewnością wpływ pogoda. Co nowego pojawiło się w Boszkowie i jakie zaszły zmiany? Wybraliśmy z aparatem, by to sprawdzić.