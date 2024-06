Wyłapali kierowców na czerwonym świetle w Lesznie. Wszystko nagrywał dron

Do tej pory takie akcje w Lesznie organizowano głównie przy udziale policjantów z Poznania, którzy mają na swoim wyposażeniu drona. Tym razem jednak komenda policji wpadła na pomysł, by do współpracy zaprosić strażników miejskich z Leszna. Ci od kilku lat mają w swoim sprzęcie właśnie drona.