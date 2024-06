Razem są od roku. Super para z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie

Owczarek belgijski z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie

B ez miłości do zwierząt nie można wypracować tak szczerej relacji. Nie można też zostać przewodnikiem psa służbowego, którym Dawid jest od ponad 3 lat. Zawsze w służbie może liczyć na Borysa - mówi Monika Żymełka, oficer prasowa KMP w Lesznie.

Borys jest wyjątkowo czujnym i oddanym partnerem podczas służby. Owczarek błyskawicznie reaguje w zagrażających policjantowi sytuacjach i jest zawsze gotowy do obrony swojego przewodnika. Bory doskonale tropi zapachy, co jest bardzo ważne podczas służby.

Dawid wie, że Borys wskoczyłby za nim w ogień, on też dla czworonożnego partnera zrobiłby wszystko - dodaje Monika Żymełka.

Aktualnie policja w Lesznie ma cztery psy służbowe. Wszystkie to owczarki: dwa z nich to owczarki belgijskie, jeden niemiecki i jeden wiczasty. Psy miały okazję sprawdzić się podczas wielu niebezpiecznych zadań. Brały udział w poszukiwaniu materiałów wybuchowych czy w poszukiwaniu osób zaginionych. Czworonogi mają doskonały węch dlatego pomagają w ujęciu sprawców przestępstw, którzy zostawili swój ślad zapachowy wskazujący psu drogę ucieczki z miejsca, w którym doszło do popełnienia przestępstwa.