Ruszyły matury 2024. Zaczęło się od języka polskiego. W I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie maturę zdaje 171 osób ZDJĘCIA I FILM Michał Wiśniewski

7 maja 2024 to pierwszy dzień matur. W I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, gdzie byliśmy dziś z aparatem, maturę zdaje 171 osób. To wszyscy absolwenci szkoły. Podobnie jak ich koledzy zaczynają dziś od języka polskiego, a egzaminy potrwają do końca maja.