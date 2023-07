W centrum Leszna pojawiły się nowe znaki. Kierowcy będą musieli zdjąć nogę z gazu Dariusz Staniszewski

Szykuje się duża zmiana na ulicach Paderewskiego, Kurpińskiego i Poniatowskiego. Kierowcy będą musieli ściągnąć nogę z gazu i ograniczyć prędkość do 30 km/h. Ale to nie jest jedyna zmiana, która zostanie wprowadzona na ulicach, przy której mieści się kilka szkół w Lesznie. Wszystko to ma służyć poprawie bezpieczeństwa i uspokoić ruch na drogach.