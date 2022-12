W samym centrum Wilkowic stanie nowe przedszkole. Przedszkole na 150 dzieci zasponsoruje firma Fogo Dariusz Staniszewski

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to we wrześniu 2024 roku dzieci z Wilkowic będą mogły korzystać z nowego przedszkola. Wybuduje je firma Fogo. Właśnie zostało wydane pozwolenie na budowę placówki, która pomieści 150 maluchów. To dobra wiadomość dla najdynamiczniej rozwijającej się miejscowości w gminie Lipno i powiecie leszczyńskim.