Kilka minut jazdy autem od Leszna jest piękna oaza spokoju. Znacie to miejsce? To Mórkowski Jar

Wakacje to dla wielu osób okazja do wypadów na świeżym powietrzu. Jednym z miejsc, które w Polsce warto odwiedzić w tym czasie, jest Mórkowski Jar. To malownicze miejsce, położone na terenie gminy Lipno w powiecie leszczyńskim. Tuż obok Mórkowa, gdzie dojazd z Leszna możliwy jest także rowerem.

Michał Wiśniewski