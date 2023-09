Wróciły szkolenia dla kierowców łamiących przepisy drogowe. Ile punktów karnych zniknie z konta kierowcy?

Usuwanie punktów karnych 2023

Zgodnie z przepisami, kierowcy maksymalnie raz na pół roku mogą uczestniczyć w odpłatnym szkoleniu, które pozwoli zredukować do 6 punktów karnych z konta. Nie dotyczy to kierowcy w okresie pierwszego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy. Przepisy, które ponownie umożliwiły organizowanie szkoleń weszły w życie w niedzielę, 17 września 2023 roku. Oznacza to powrót po roku, bo szkolenia zniknęły 17 września 2022 roku.