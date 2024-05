Brak prądu na Zatorzu w Lesznie. Z jego powodu kilka razy wzywano strażaków. Enea: powodem była awaria

Zatorze częściowo bez prądu. Strażacy w Lesznie wezwani pod kilka adresów

Sytuacja była dla większości mieszkańców sporym zaskoczeniem, a w niektórych firmach i instytucjach uruchomiło się zasilanie awaryjne. To w kilku przypadkach wywołało załącznie systemów alarmowych.

Straż pożarną wezwano między innymi na ulicę Dworcową do obiektów PKP oraz do firmy na ulicę Spółdzielczą. Gdy zastępy dotarły na miejsce, okazało się, że to fałszywy alarm. Spadek napięcia uruchomił czujniki pożarowe.