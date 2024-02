Bez niego stalibyśmy dziś w Lesznie w korkach. Tak budowano wiadukt na ulicy Wilkowickiej

Dziś ulica Wilkowicka wraz z rondem Wilkowice i łącznikiem do węzła S5 Święciechowa to bardzo oblegany ciąg drogowy, którym dziennie jadą dziesiątki tysięcy samochodów. To też połączenie Wilkowic i Zatorza z Gronowem.

Ci, którzy narzekają na korki na odcinku Wilkowickiej od wiaduktu do ronda Gronowo powinni sobie jednak zdawać sprawę tego, jak wyglądałaby dziś ta ulica bez wiaduktu. Wilkowicka była ulicą przeciętą dwoma ciągami kolejowymi. Jeden z nich – ten bliżej ronda Gronowo) wyłączono pod koniec lat 90-tych, ale wcześniej on także miał swoje szlabany i zdarzało się, że kierowcy czekali ,,zamknięci'' między dwoma rogatkami.

W południe zamknięto przejazd ulicą Wilkowicką przez tory kolejowe. Wykonawca prac postawił płot na całej szerokości ulicy i zatrudnił całodobową ochronę. Wszystko po to, by nikt nie wchodził na plac…

- To bardzo ważna inwestycja dla Leszna, choć to nie samorząd był realizatorem tego zadania. My natomiast wykonaliśmy drogę łączącą strefę inwestycyjną przez Maryszewice z trasą S5. Tam są teraz puste pola, ale wkrótce powstaną nowe zakłady pracy. To taki prezent na 100-lecie powrotu Leszna do macierzy. Możemy się cieszyć w mieście z całego szeregu inwestycji drogowych i kolejowych. Nie zawsze było łatwo w trakcie realizacji tych zadań – zapewniał wówczas prezydent Leszna, Łukasz Borowiak.