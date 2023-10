Były i już nie ma. Akcja z plakatami wyborczymi ważnych dyrektorów w Lesznie

Plakaty wyborcze na ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie

Plakaty wyborcze Sławomira Kryjoma i Donaty Majchrzak-Popławskiej powieszono na lampach stojących przy ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie. Jest to centralna ulica w Lesznie, a więc dobra miejscówka na prowadzenie akcji wyborczej z plakatów. Jednak materiał wyborczy kandydatów Bezpartyjnych Samorządowców nie zagrzał długo miejsca na Chrobrego. Wystarczyło 48 godzin i po plakatach nie ma śladu. Dlaczego?

Dariusz Staniszewski

Okazało się, że za plakatowaniem ulicznych lamp stał Sławomir Kryjom. Dyrektor MOSiRu wyjaśnia, że samemu rozwiesił plakaty na ulicy Bolesława Chrobrego. Pytany o to, kto rozwiesił plakaty wyborcze Donaty Majchrzak-Popławskiej, mówi, że „plakatowanie zostało podzielone i to on odpowiadał za powieszenie plakatów na ulicy Chrobrego."