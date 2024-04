Pomogła ordynacja wyborcza. Koalicja Obywatelska rządzi w powiecie leszczyńskim

Koalicja Obywatelska rządzi w powiecie leszczyńskim

Jak wygląda podział mandatów w radzie powiatu leszczyńskiego?

Samodzielna większość Koalicji Obywatelskiej w radzie powiatu leszczyńskiego może być powodem do zmiany na fotelu starosty. Zamiast Jarosława Wawrzyniaka, osobą, która będzie związana z Koalicją Obywatelską. W kadencji 2018-2024 to PSL rozdawał karty w powiecie, a Koalicja Obywatelska miał tylko swojego wicestarostę. Został nim Grzegorz Rusiecki, którego później zastąpił Maciej Wiśniewski. Czy dojdzie do zmiany starosty przekonamy się podczas pierwszej sesji rady powiatu. Wtedy będziemy wiedzieli czy KO weźmie wszystko czy podzieli się stanowiskami w Starostwie Powiatowym w Lesznie.