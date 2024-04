Leszno miało dwóch posłów, a będzie jeden. Kto zajmie fotel Grzegorza Rusieckiego w Sejmie?

Nie będzie dwóch posłów z Leszna

Poseł Lewicy został wiceministrem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, i praca w resorcie zajmuje dużą część dnia zaś Grzegorz Rusiecki właśnie zamienił fotele, poselski na prezydenta Leszna. Co najmniej przez pięć kolejnych lat będzie zarządzał Lesznem. Kto dostanie poselski mandat po Grzegorzu Rusieckim?

W wyborczy wieczór - 15 października 2023 roku, Leszno mogło świętować sukces, bo po raz pierwszy od kilku kadencji będzie miało dwóch posłów. Wyborczynie i wyborcy zadecydowali o tym, że mandat poselski trafił do Wiesława Szczepańskiego z Lewicy i Grzegorza Rusieckiego z Koalicji Obywatelskiej.

Podkaliskie Żelazkowo będzie miało swoją posłankę

W miejsce Grzegorza Rusiecki posłanką zostanie Alicja Łuczak z Żelazkowa. 15 października 2023 roku Łuczak zdobyła 5 183 głosy, co nie wystarczyło, aby wejść do Sejmu. Kilka miesięcy później dostał miejsce na liście wyborczej Koalicji Obywatelskiej do sejmiku wielkopolskiego. Tym razem udało się i wygrała, ale zamiast radną sejmiku zostanie posłanką.