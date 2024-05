Były nadleśniczy z Leszna z zarzutami za zdemolowanie samochodów swoich przełożonych

Do uszkodzeń miało dojść jednej nocy, ale w dwóch różnych miejscach - na poznańskim Raszynie oraz w Murowanej Goślinie. Policja, która od początku miała łączyć oba zdarzenia, zatrzymała sprawców – informuje Gazeta Wyborcza.

Wyborcza ustaliła, że to Andrzej S. miał demolować auta, a Krzysztof B. był kierowcą, który pomagał mu się przemieścić z Murowanej Gośliny do Raszyna.

Sprawców zatrzymała policja i jak potwierdza teraz Andrzej Borowiak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – obaj usłyszeli zatruty uszkodzenia mienia. Mieli przyznać się do winy, opisać przebieg zdarzenia i dobrowolnie poddać się karze. Powodem demolki aut była zemsta za zwolnienie Andrzeja S.

O wysokości kary zdecydować ma sąd. Obaj podejrzani (do czasu wyroku mają taki status) chcą dla siebie kary 10 miesięcy prac społecznych. Straty, które wyliczyła policja są jednak bardzo wysokie. Wynoszą około 150 tysięcy złotych. Kodeks karny za zniszczenie mienia przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Dobrowolne poddanie się karze - jednoznaczne z przyznaniem do winy – może jednak wpłynąć na łagodniejszy wyrok.