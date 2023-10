Zabił maczetą w Brennie. Wkrótce stanie przed sądem i odpowie za to co zrobił

Zamordował maczetą sąsiada w Brennie

Informacje o brutalnym morderstwie z motywem finansowym wypłynęły w wigilię - 24 grudnia 2022 roku. W jednym z domów w Brennie w powiecie leszczyńskim, znaleziono zwłoki 39-letniego mężczyzny. Policja szybko ustaliła sprawcę, którym był sąsiad ofiary - 36-letni Piotr N.

zdjęcie ilustracyjne

Mężczyźni pili razem alkohol. W trakcie tego spotkania Piotr N. poprosił 39-latka o pożyczkę, gdy usłyszał odmowę, to wrócił do domu, wziął maczetę i ponownie wszedł do domu swojej ofiary. Maczetą zadał 10 ciosów w głowę i ręce. To wystarczyło, aby zaatakowany mężczyzna wykrwawił się i zmarł. Piotr N. zabrał mu portfel w którym było 1 400 złotych, karta do bankomatu i dowód osobisty. Szczegółowe informacje o tragedii w Brennie znajdziesz TUTAJ i TUTAJ