Dożywocie za napad w barze w Lesznie? Prokuratura zaostrzyła zarzuty wobec Ukraińca

Pokrzywdzona o pobiciu i kradzieży powiadomiła w nocy policję, po czym trafiła do leszczyńskiego szpitala. Policjanci po dwóch dniach zatrzymali sprawcę rozboju. Podczas przeszukania wynajmowanego pokoju znaleziono kilka tysięcy złotych.

41-letni Ukrainiec przez kilka godzin pił alkohol i korzystał z automatów do gier. Około północy mężczyzna miał uregulować swój rachunek Zaproponował płatność kartą, choć doskonale wiedział, że w tym miejscu nie ma takiej możliwości. Gdy usłyszał o tym fakcie wpadł w szał.

Śledczy przedstawili napastnikowi zarzut dokonania poważnego przestępstwa, rozboju. Podejrzany, przesłuchany w obecności tłumacza, złożył wyjaśnienia i przyznał się do zarzucanego mu czynu -informowała po zatrzymaaniu Monika Żymełka z policji w Lesznie

Ukrainiec od jesieni 2022 przebywa w areszcie. W roku śledztwa powołani przez prokuraturę biegli określi obrażenia, których doznała barmanka jako bezpośrednio zagrażające jej życiu. Miała ogromne szczęście, że przeżyła. Prokuratura postanowiła więc rozszerzyć kwalifikację czynu z samego rozboju na usiłowanie zabójstwa z rozbojem.

To oznacza, że zagrożenie karą wzrasta z maksymalnie 12 lat więzienia aż do dożywocia. Akt oskarżenia w tej sprawie właśnie trafił do sądu. Proces będzie się toczył przed Sądem Okręgowym w Poznaniu.