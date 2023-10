Chcą Polski suwerennej i niepodległej. Poseł Grzegorz Braun przyjechał do Leszna

Podczas spotkania z wyborcami Konfederacji, Grzegorz Braun wskazał, kto powinien znaleźć się w przyszłym sejmie w ławach klubu poselskiego Konfederacji. Chodzi o Witolda Tomczaka, który był już posłem i europarlamentarzystą. W 2019 roku Konfederacja do sejmu wprowadziła 11 posłów, teraz liczy na to, że wynik będzie dużo lepszy.

Mam nadzieję, że do nowego sejmu Konfederacja wprowadzi kilkudziesięciu posłów. My, idziemy do wyborów, aby walczyć o Polskę chrześcijańską i suwerenną. Dla nas największa wartością jest Polska, w której będziemy gospodarzami. Naszą stolicą nie jest Bruksela, Waszyngton, Berlin czy Tel Awiw - mówił kandydat na posła Witold Tomczak.