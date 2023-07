Ciepła woda w kranach tysięcy odbiorców w Lesznie, ale nie wszędzie. Są jednak problemy w dwóch częściach miasta Michał Wiśniewski

Kilka dni krócej trwała przerwa w dostawach ciepłej wody do kranów tysięcy mieszkańców Leszna, klientów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Coroczna przerwa technologiczna miała potrwać do 5 lipca, ale ciepła woda wróciła do kranów już w weekend. Pojawił się jednak problem w dwóch częściach miasta i tam wciąż nie ma ciepłej wody.