Po pożarze podnieśli się i całkowicie zmienili swoją restaurację. Zobaczcie jak wygląda odmienione Pastrami Summer w Lesznie

Ciężko nie mówić o załamaniu w momencie, kiedy w jednej chwili traci się cały dorobek zawodowy. Jednak nie było ani sekundy zwątpienia i myśli, że to miałby być nasz koniec. Oczywiście były to chwile bardzo trudne, jednak patrząc na to wszystko z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć, że pękam z dumy i nie wspominam utraty majątku, lecz solidarność i walkę o lepsze jutro. Zawsze wierzyliśmy że tworzymy niepowtarzalne miejsce i to reakcja ludzi dała nam wiatr w żagle – mówi nam Dawid Józefowiak, właściciel Pastrami Summer w Lesznie.