Częstowano kiełbaskami i plackiem na pikniku przy drodze S5. Kiedy koniec protestu rolników pod Lesznem? Dariusz Staniszewski

W sobotę - 23 marca 2024 roku protestujący pod Lesznem rolnicy przygotowali poczęstunek dla wszystkich, którzy chcieli posłuchać o powodach protestu. Do rolników przyjechał poseł Wiesław Szczepański i prezydent Leszna, Łukasz Borowiak. „Będziemy pamiętali gaz użyty przeciwko protestującym w Warszawie" mówili rolnicy do wiceministra w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, Wiesława Szczepańskiego. „Ja za to nie odpowiadam" odparł poseł.