Do rozdania było 1 000 roślin. Ogromne powodzenie akcji „Bądź eko na wiosnę" w Lesznie

Akcja „Bądź eko na wiosnę" w Lesznie

Ekologiczne podejście do życia i dbanie o naturalne środowisko jest bardzo ważne. Od lat mówi się o tym coraz częściej, ale to od wyboru każdego z nas zależy, jak w przyszłości będzie wyglądała Ziemia. Dbać o środowisko i ekologię można na wiele sposobów, począwszy od segregacji śmieci, po wybór organicznej żywności, minimalizowanie użycia wody czy prądu.

O tym, jak ważna jest dbałość o zielone otoczenie, od lat przekonują zarówno naukowcy, jak i aktywiści na rzecz ochrony środowiska. Choć świadomość ekologiczna społeczeństwa rośnie, to nadal jeszcze jest wiele do zrobienia. Cegiełkę do walki o czyste środowisko mogli dołożyć mieszkańcy Leszna i okolic.

1 000 roślin w akcji „Bądź eko na wiosnę" w Lesznie

Ważne jest, aby robić cokolwiek, co może przyczynić się do ratowania naszego naturalnego środowiska. Można na przykład pamiętać o tym, aby nie wyrzucać do kosza zakręconych plastikowych butelek. Wcześniej trzeba zdjąć z nich nakrętki. Dlaczego to takie ważne?