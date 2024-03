Ciągniki wróciły na drogi. Rolniczy protest blisko Leszna Dariusz Staniszewski

Protest rolników przeciwko zapisom Zielonego Ładu i wwozowi ukraińskich produktów rolnych przeniósł się 6 marca 2024 roku do Warszawy. Nie oznacza to, że na drogach nic się nie dzieje. Rolnicy, którzy nie pojechali do Warszawy w geście solidarności wyjechali na drogi całej Polski. Pod Lesznem ciągniki pojadą z Rydzyny do Kaczkowa.