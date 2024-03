Konwencja wyborcza PiS w Starej Gazowni Lesznie w cieniu rolniczych protestów

Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Lesznie odbywała się w Starej Gazowni. Rozpoczęła się z 20-minutowym opóźnieniem. Mariusz Błaszczak wcześniej brał udział we mszy w kościele św. Antoniego. Poza Mariuszem Błaszczakiem do Leszna przyjechali też politycy PiS – Marlena Maląg i Jan Dziedziczak.

To wielki dzień dla Leszna. To nasz wyjątkowy gość, który odpowiada za bezpieczeństwo naszego kraju – mówiła Marlena Maląg, nawiązując zapewne do nieaktualnej już funkcji Mariusza Błaszczaka w rządzie, który pełnił w nim funkcję Ministra Obrony Narodowej, a wcześniej MSWIA.