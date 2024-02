Gdzie będą kontrole autobusów w Lesznie? Policja będzie kontrolowała autokary dowożące dzieci na ferie

Policyjna kontrola autobusów dowożących dzieci na ferie 2024

Bezpieczne ferie to udane ferie. Powinni o tym pamiętać organizatorzy zimowisk, którzy przed wyjazdem autokaru w trasę, muszą go sprawdzić pod kątem bezpieczeństwa. Jeśli tego nie zrobią, to muszą liczyć się z tym, że w drodze zostaną zatrzymani do kontroli przez policję.

Stróże prawa z Leszna zapowiadają kontrolę stanu technicznego autobusów i przestrzegania przez kierowców przepisów ruchu drogowego. Na drogach nie będzie również pobłażliwości dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, którzy są zagrożeniem dla innych użytkowników dróg.