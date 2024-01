Czy kierowców czeka podwyżka za przegląd samochodu? Zapytaliśmy, co o nowych cenach sądzą kierowcy i diagności w Lesznie

Od 20 lat badanie techniczne samochodu kosztuje niecałe 100 złotych, a my jesteśmy na granicy opłacalności.

Słyszałem, że niektórzy chcą, aby badanie kosztowało nawet 430 złotych. Patrzę na to bardziej realistycznie, i moim zdaniem, cena 200 złotych plus waloryzacja o wskaźnik rocznej inflacji byłaby odpowiednia - mówi Sławomir Sieradzki ze stacji kontroli pojazdów PZM w Lesznie.