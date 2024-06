Gdzie można głosować podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego? Lista lokali wyborczych w Lesznie

Jaki jest obowiązujący próg wyborczy do Parlamentu Europejskiego?

Głosowanie w wyborach do PE

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Polska w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest podzielona na 13 okręgów wyborczych:

Lokale wyborcze w Lesznie - lista

Bursa Międzyszkolna

Dom Harcerza

II Liceum Ogólnokształcące

III Liceum Ogólnokształcące

Klub Osiedlowy

Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Prywatny Zespół Szkół mgr Henryk Jóźwiak

Przedszkole nr 10

Przedszkole nr 11

Przedszkole nr 19

Przedszkole nr 21

Przedszkole nr 3

Przedszkole nr 4

Przedszkole nr 7

Przedszkole nr 8

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 10

Szkoła Podstawowa nr 12

Szkoła Podstawowa nr 13

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa nr 5

Szkoła Podstawowa nr 7

Szkoła Podstawowa nr 9

Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych

Zespół Szkół Technicznych-CKZiU

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Czym jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski jest organem ustawodawczym Unii Europejskiej. Jego członkowie są wybierani w wyborach bezpośrednich przez obywateli państw należących do UE na kadencję, która trwa pięć lat. Jest odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu. Jego oficjalna siedziba to Strasburg, natomiast większość prac legislacyjnych odbywa się w Brukseli. Mieszczą się tam również komisje parlamentarne i biura poselskie. W Luksemburgu zaś znajduje się zaplecze techniczne tej instytucji.

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.