PSL nie chce czterodniowego tygodnia pracy. Ludowcy w Lesznie, mówią o braku rąk do pracy

Polskie Stronnictwo Ludowe krytycznie o skróceniu czasu pracy

Krótszy czas pracy za to samo wynagrodzenie - taki projekt ustawy złożyli do laski marszałkowskiej w Sejmie, posłowie Lewicy Razem w kadencji, która zakończyła się jesienią 2023 roku. Projekt mówił o skróceniu czasu pracy z 40 do 35 godzin tygodniowo i utrzymaniu wynagrodzenia sprzed zmian. O tym co na temat skrócenia czasu pracy myślą posłowie ziemi leszczyńskiej, poinformowaliśmy TUTAJ