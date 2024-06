Kto pojedzie do Brukseli? Na podium KO, PiS i Konfederacja Dariusz Staniszewski

O 21.00 zakończyło się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do urn poszło niecałe 40 procent uprawnionych, to dużo mniej niż w głosowaniu z 15 października do parlamentu krajowego. Po raz pierwszy od 10 lat wybory nie wygrało Prawo i Sprawiedliwość.