„Pierwsze głosy wrzucone do urn wyborczych" mówi szefowa lokalu wyborczego w Lesznie

Lokale wyborcze w Lesznie otworzono o 7.00 rano

9 czerwca kończy się wyborczy maraton w Polsce. Po raz pierwszy wrzuciliśmy głosy do urn wyborczych 15 października 2023 roku, później w kwietniu w wyborach do samorządów, a w czerwcu wybierzemy osoby, które pojadą do Brukseli. Kolejne wybory będą dopiero w połowie 2025 roku, gdy będziemy wybierali prezydenta Polski.